Unterfeldhaus : Zeugen gesucht: Dieb flüchtet und lässt Beute zurück

Erkrath Am Dienstag (8. Juni) gegen 11 Uhr wollte ein noch unbekannter Mann in einem Supermarkt am Neuenhausplatz mehrere Artikel im Wert von rund 75 Euro stehlen. Er wurde dabei beobachtet und von Mitarbeitern des Supermarkts angesprochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken