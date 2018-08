Bahn in Emmerich

Emmerich : In einem Jahr fahren die Züge ab Elten

60 Zuhörer kamen zur Info-Veranstaltung in das Hotel Wanders Foto: Monika Hartjes

Elten Ab Sommer 2019 soll der Personennahverkehr auch von Elten aus in Richtung Arnheim und Düsseldorf starten. Zwei Außenbahnsteige sind als Provisorium geplant. Am Donnerstag erläuterte Stefan Wachs, Erster Beigeordneter der Stadt Emmerich, im Rahmen einer öffentlichen CDU-Mitgliederversammlung die Pläne dafür.

CDU-Ortsverbandsvorsitzender Werner Spiegelhoff konnte über 60 Besucher im Hotel Wanders begrüßen. „Das zeigt uns, dass das Thema die Bürger interessiert“, sagte er.

„1856 wurde in Elten die Bahn in Betrieb genommen, 1966 wurde der Haltepunkt geschlossen“, sagte Wachs. „53 Jahre lang hatte Elten keinen Haltepunkt.“ Man sei davon ausgegangen, dass er bei der Betuwe-Planung berücksichtigt werden würde und sei erstaunt gewesen, als man bei der Offenlegung 2017 entdeckte, dass kein Haltpunkt in Elten geplant war. „Das war umso erstaunlicher, weil ein Jahr vorher im PAN eine große Veranstaltung stattgefunden hatte über die Anbindung in die Niederlande mit dem Haltepunkt in Elten“, so Wachs Die Stadt habe dann in einer Stellungnahme die Wichtigkeit des Haltepunktes dargelegt. Die Bahn leitete danach ein Verfahren für einen provisorischen Haltepunkt ein. Den ersten Plan lehnte die Stadt aus Sicherheitsgründen ab, es waren unter anderem kein separater Gehweg geplant und keine Handläufe.

Die neue Planung vom Bahnhofsmanagement in Duisburg wurde am 12. Juli beschlossen. Im Kern sollen zwei Außenbahnsteige angelegt werden: in Fahrtrichtung Emmerich unterhalb des Tichelkamps und in Richtung Arnheim oberhalb der Straße „Im Haag“. Sie sollen über einen barrierefreien, separaten Fußgängerweg von der Lobither Straße aus erreichbar sein, der eine eigene Schranke und Lichtanlage bekommt. Die Rampen werden asphaltiert und mit Geländern versehen. Rampen und Bahnsteig – der nach Arnheim wird 91 Meter lang, der nach Emmerich 96 Meter, so dass die Züge mit einer Länge von 90,5 Meter auch „passen“ – sind barrierefrei. Die Haltepunkte bekommen Wartehäuschen mit je drei Sitzschalen, einen dynamischen Schriftanzeiger mit Uhr und eine Lautsprecheranlage.



Mit dem Bau soll im vierten Quartal 2018 begonnen werden. Das Provisorium soll Ende des zweiten Quartals 2019, wenn der neue Sommerfahrplan herauskommt, in Betrieb gehen. Dann soll der Abellio RE 19 in Elten halten. Ungefähr da, wo sich der alte Bahnhof befand. „Das Ergebnis, das wir erreichen konnten, ist ein gutes für Elten. So ist der Ortsteil angebunden an die Niederlande und an das Ruhrgebiet“, sagte Stefan Wachs. Die Entscheidung über die Lage des endgültigen Haltpunktes kann erst getroffen werden, wenn fest steht, welche Trassenführung gebaut wird. Dann wird das Provisorium zurückgebaut.

„Wo gibt es die Fahrkarten? Wird dort ein Fahrkartenautomat aufgestellt?“ fragte ein Bürger. Das werde Abellio regeln, sagte Wachs. „Wir fragen dort nach“, versprach Werner Spiegelhoff. Eine weitere Frage war: „Wo können die Leute ihre Autos abstellen?“ „Die Deutsche Bahn hat rund um den Haltepunkt viel Grund und Boden. Wir sind im Gespräch, dass dort provisorische Parkplätze errichtet werden“, sagte Wachs. Nach gut einer halben Stunde waren alle Fragen beantwortet.

(moha)