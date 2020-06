35 Jahre alter Emmericher : Betrunkener Autofahrer rammt drei Laternen

Die Polizei nahm den Autofahrer mit auf die Wache, wo er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

EMMERICH Ein 35 Jahre alter Emmericher ist am Samstagabend in betrunkenem Zustand erst in einen Busch und dann gegen eine Laterne gefahren. Ein Zeuge rief die Polizei, die noch zwei weitere beschädigte Laternen entdeckte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken