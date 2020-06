Emmerichs früherer Pfarrer : Peter Kossen: Gefragt bei den Medien

Im Mai protestierte Kossen vor einem Schlachtbetrieb in Coesfeld, nachdem es dort zu einem Corona-Ausbruch gekommen war. Foto: Bischöfliche Pressestelle

Lengerich/Emmerich Emmerichs früherer Pfarrer ist durch seinen Einsatz für Leiharbeiter bundesweit bekannt geworden. Der streibare Geistliche kann sich derzeit vor Anfragen von Zeitungen und Fernsehsendern kaum retten.

„Die Zeit“, Vatican News, Spiegel, Frontal 21, die FAZ, Monitor – Peter Kossen zählt die Medienanfragen nicht mehr. Erst am 22. Juni war der frühere Emmericher Pfarrer, der heute seinen Dienst in Lengerich im Tecklenburger Land versieht, in der Politik-Talkshow „Hart aber fair“.

Am Morgen danach hatte der 52-Jährige mehr als 100 Mails in seinem elektronischen Postkasten. Die Menschen beschäftigt das, was er sagt.

Pfarrer Peter Kossen war in Emmerich Mitglied der Feuerwehr. Das Bild zeigt ihn bei einem Einsatz. Foto: Endermann, Andreas (end)

Info Von 2004 bis 2011 Pfarrer in Emmerich Peter Kossen war von 2004 bis 2011 Pfarrer in Emmerich. Im Jahre 2019 gründete er in Lengerich den Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit”, der sich um die Rechte von Arbeitsmigranten kümmert. Eines der ersten Mitglieder des Vereins war der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl Josef Laumann.

Seit 2012 prangert Kossen die Arbeits- und Lebensbedingungen vor allem der osteuropäischen Leiharbeiter in den Schlachtbetrieben an und bezeichnet diese als „moderne Sklaverei“. Durch den Corona-Ausbruch im Mai bei Westfleisch in Coesfeld und jetzt bei Tönnies Rheda-Wiedenbrück bekommt das Thema auch international mediale Aufmerksamkeit. Die will der Sozialpfarrer, so wird er in den Medien genannt, nutzen: „Durch den öffentlichen Druck steigt die Chance, dass sich etwas ändert.“

Um 5 Uhr klingelt im Pfarrhaus der Wecker. Kossen sitzt oft zu früher Stunde schon am Schreibtisch, erledigt Aufgaben, die in einer Pfarrei anfallen, bereitet Gottesdienste und Predigten vor: „Der Normalbetrieb darf nicht leiden“, betont der leitende Pfarrer.

Ist noch Zeit bis zum ersten Termin, reagiert Kossen auf Mails von Menschen, die ihn im Fernsehen gesehen oder über ihn in der Presse gelesen haben. Dabei geht er Kritik nicht aus dem Weg: „Es kommt nicht selten die Frage, warum ich so scharfe Formulierungen wähle.“ Kossens Begründung: „Man muss so weit gehen, wie man kann.“ Und er fügt an: „Schließlich geht es hier um Menschen.“

Dass seine Hartnäckigkeit auch Mut erfordert, dessen ist er sich bewusst: „Aber wenn das Unrecht schrill ist, muss auch der Aufschrei schrill sein.“ Seinen Einsatz für die Leiharbeiter und damit das Bemühen um Wahrheit und Gerechtigkeit sieht der Pfarrer als zentrale Herausforderung eines jeden Christen. Er findet Ermutigung für sein Handeln an vielen Stellen im Evangelium: „Wir dürfen dabei nicht im Allgemeinen verharren, sondern müssen konkret werden.“

Während seiner Zeit als Ständiger Vertreter des Offizials in Vechta hatte Kossen engen Kontakt zum Caritasverband und zum Sozialdienst katholischer Frauen. Durch deren Berichte und seine eigenen Beobachtungen stieg in dem 52-Jährigen die Wut über die Zustände. Nachdem er die Strukturen der Fleischindustrie erstmals öffentlich als „mafia-ähnlich“ kritisiert hatte, entstand ein mediales Interesse, das Kossen anfangs in seiner Dynamik überraschte. „Viele erwarten von einem Vertreter der Kirche eine andere Position“, weiß Kossen. Er nimmt jedoch nicht nur Politik und Wirtschaft in die Verantwortung, auch an seine Kirche hat er Forderungen: „Mit unseren Krankenhäusern, den Schulen sowie den Alten- und Bildungseinrichtungen sind wir eine Marktmacht, die wir einsetzen müssen.“

Dass seine Gegner wenig zimperlich sind, verschreckt Kossen nicht. Unbekannte haben ihm nachts mal einen Kaninchenkopf vor die Haustür gelegt, als „Gruß aus der Fleischbranche“. Tags zuvor hatte er die Arbeitsbedingungen in manchen Schlachthöfen angeprangert. Die Drohung sollte ihn zum Schweigen bringen. Ruhe gegeben hat er dennoch nicht. Doch geht es Kossen nicht allein um Aufmerksamkeit. Er möchte, dass sich etwas ändert. Und deshalb benennt er die Namen der Firmen. Dass ihm dadurch Unterlassungsklagen drohen können, nimmt der Pfarrer in Kauf: „Durch die Namensnennung ist der Druck auf jeden Fall größer.“

Einer der aufgeführten Unternehmer hat ihn daraufhin im vergangenen Jahr zu einem Gespräch zu sich bestellen wollen. Kossens Bedingung: „Ich komme nur, wenn Sie uns sagen, was Sie ändern wollen.“ Das Treffen kam nicht zustande. „Ich gehe nicht dorthin, um mir anzuhören, wie Dinge gerechtfertigt werden, die es nicht zu rechtfertigen gibt“, sagt Kossen.

Ob sich durch den Corona-Ausbruch bei den Fleischverarbeitern etwas ändern wird? Der Pfarrer ist nicht allzu zuversichtlich: „Ich traue den Unternehmern nichts Gutes zu“, sagt er. Selbstverpflichtungen seien keine Lösung. Der Gesetzgeber müsse klare Regelungen verabschieden. Nur so könnten die Leiharbeiter geschützt werden.

