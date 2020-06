Session 2021 fällt aus : Kein Karneval: Geck sagt Session ab

EMMERICH Die Narren in Emmerich wollen in Corona-Zeiten nicht feiern. Neben Prinzenvorstellung, Proklamation, Prinzentreffen und Tulpensonntagsumzug fallen alle Sitzungen von Praest bis Elten aus.

Seit Wochen stehen die Verantwortlichen des Emmericher Karnevals miteinander im Gespräch. In einer Sitzung am letzten Donnerstag mit den Präsidenten aller elf Karnevalsvereine kam es zu einer einstimmigen Entscheidung: Der Karneval in Emmerich fällt aus. Das große und das kleine Prinzenpaar werden erst wieder im November 2021 proklamiert. „Wir haben festgestellt, dass ein Feiern im kommenden Winter, so wie wir es kennen, nicht in einer gesundheitlich verantwortlichen und wirtschaftlich vernünftigen Art durchführbar ist“, gab Geck-Präsident Michael Verhey in einer Pressekonferenz am Montag bekannt. Neben den Veranstaltungen des Geck – Prinzenvorstellung, Proklamation, Narrenmesse, Prinzentreffen, Kinder-Geck-Sitzung, Gemeinschaftssitzung und der Tulpensonntags-Umzug – fallen alle Sitzungen von Praest bis Elten aus. Das Geck habe mit dem neuen Prinzenpaar gesprochen – wer das ist, bleibt noch ein Geheimnis – und das war bereit, seine Proklamation um ein Jahr zu verschieben. Auch ein Kinderprinzenpaar wird erst wieder Ende 2021 proklamiert.