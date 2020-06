REES : Idee: Millinger Meer statt Hallenbad

REES Das Reeser Hallenbad bleibt geschlossen. Stattdessen wird das Schwimmmeister-Team des Stadtbades voraussichtlich bereits ab dem 1. Juli die Aufsicht am Strandbad in Millingen übernehmen.

Emmerich Das Freizeitbad Embricana wird in den Sommerferien nicht öffnen. Wie der Aufsichtsrat in Rees hat auch das Gremium der Stadtwerke Emmerich den Nutzen und die Kosten gegeneinander abgewogen. Zudem seien Hygienemaßnahmen in einem Spaßbad nur beschränkt umsetzbar.

„Alles in allem sicher Umstände, die die Freude am Schwimmsport zumindest trüben“, informierte Badleiterin Luise Stange die Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadtwerke Rees GmbH in der Sitzung am vergangenen Donnerstag.