Fans von Arminia Bielefeld aus Rees und Wesel sind treu : Der lange Weg zurück in die Bundesliga

Mitte der 90er Jahre spielte der Fanclub, verstärkt mit Fans aus Österreich, auf dem Nebenplatz der Alm gegen die dritte Mannschaft von Arminia Bielefeld. Foto: ja/Archiv Latzel

Rees/Bielefeld Auch in der Region gibt es tatsächlich Fans von Arminia Bielefeld. Der Verein kehrt jetzt in die Bundesliga zurück. Unser Autor ist Mitglied im Fanclub „Die Letzten Getreuen Rees Wesel“, der viele Höhen und Tiefen miterlebt hat.

Ich glaube, so ganz alleine gerettet haben wir Arminia damals wohl doch nicht. Aber irgendwann in den 80er Jahren stand es wieder mal ganz düster um unseren Herzensclub aus Bielefeld. Das Geld war knapp, die Erfolge spärlich. So kamen wir auf die Idee, für den Verein eine Benefizparty im legendären Jugendheim St. Antonius in Wesel-Obrighoven zu organisieren. Das war schließlich unser Treffpunkt damals. Auch unsere Truppe, die sich spontan nach dem Bundesligaabstieg 1985 zum Arminia­fanclub „Die letzten Getreuen“ zusammengeschlossen hatte, hing da oft ab.

Wir gaben alles für die Retterparty. Das Jugendheim wurde passend schwarz-weiß-blau geschmückt, im kleinen Nebenraum ganz neckisch eine „Bar zur roten Laterne“ eingerichtet. Passend dazu hatten wir in der Jugendheimküche einen ganzen Tag lang Wackelpudding gekocht und eine Plastikbadewanne mit roter Grütze produziert. Sah super lecker aus, die Wanne voll mit rotem Wackelkram.

Sebastian Latzel mit Artur Wichniarek, der in der Bundesliga die meisten Tore für Arminia geschossen hat. Foto: ja/Arand

Info Einer der ältesten Arminen-Fanclubs Gründungsdatum Der Fanclub „Die Letzten Getreuen Rees Wesel“ wurde am 17. Juni 1985 gegründet. Das war der Tag, an dem Arminia durch ein 1:1 im Relegationsspiel gegen Saarbrücken wieder einmal aus der Bundesliga abstieg. Auf der Rückfahrt vom Spiel von Bielefeld nach Wesel entschied man sich spontan zur Gründung eines Fanclubs.



Tradition „Die Letzten Getreuen“ gehören zu den ältesten noch existierenden Fanclubs von Arminia Bielefeld. Nur drei Clubs sind noch länger zusammen. Inzwischen hat Arminia Bielefeld 189 Fanclubs. In der Region gibt noch weitere Arminen-Anhänger. In Raesfeld haben die „Fanatics Raesfeld“ ihren Sitz.

Dumm nur, dass zu später Stunde eine Gruppe Halbstarker die Party stürmte und die ganze Wanne auskippte. Zwei Tage lang haben wir geschrubbt. Geholfen hat es wenig. Bis zum Neubau des Jugendheims erinnerte ein dicker roter Fleck auf dem grünen Teppich daran, dass hier einst die Arminia-Retterparty über die Bühne gegangen war.

Obwohl zur Rettung des Klubs nach der verheerenden Feier herzlich wenig übrig blieb. Ganze 10 Mark waren als Einnahme am anderen Morgen noch in der Kasse. Doch Fan ist Fan, und so schickte mein Kumpel Tobi den Zehnmarkschein mit einem langen Brief nach Ostwestfalen. Von einem „Wassermolekül auf den heißen Stein“ schrieb er damals. Von Arminia gab es einen netten Dankesbrief mit dem Hinweis, dass die Rettung des Clubs momentan oberste Priorität habe.

Immerhin überlebte Arminia damals ebenso wie der Fanclub aus Wesel und Rees, der inzwischen zu den ältesten überhaupt gehört. Und kaum einer von uns hat wirklich damit gerechnet, dass es tatsächlich irgendwann noch einmal ganz nach oben in die Bundesliga geht. Zu heftig waren die Nackenschläge wie das späte Tor in der Relegation 2014 gegen Darmstadt, was aber noch gar nichts war gegen die Relegation um den Bundesliga-Aufstieg gegen 1860 München im Jahr 1977. Arminia brachte immerhin das Kunststück fertig, das Hinspiel 4:0 zu gewinnen und das Rückspiel 0:4 zu verlieren. Das Entscheidungsspiel ging natürlich auch in die Hose.

Doch diese Leidenszeit verbindet, zumal es auch schöne Momente gab. Mitte der 90er Jahre nämlich durfte unser Fanclub, verstärkt durch Fans aus Österreich, gegen Arminias dritte Mannschaft auf der Hartalm, dem Nebenplatz des Stadions, antreten. Sogar Autogramme mussten wir geben, weil wir uns direkt neben den Profis umziehen durften und mancher uns offenbar für „echte“ Kicker hielt. Wir gaben dem Sportsender DSF sogar Interviews, der das anschließende Spiel gegen den MSV Duisburg übertrug. Leider wurde von uns nie was gesendet.