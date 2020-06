Emmerich : Alte Polizeiwache jetzt im Besitz der Stadt

Emmerich Das Sondervermögen macht es möglich. Das Gebäude am Geistmarkt ist gekauft worden. Gerade noch rechtzeitig möglicherweise. Eine Zeitarbeitsfirma war ebenfalls interessiert und wollte dort Leiharbeiter unterbringen.

Was genau mit dem Gebäude in Zukunft geschieht, ist noch nicht klar. Eine Vorgabe ist allerdings Sozialer Wohungsraum, der 30 Prozent des Gebäudes umfassen soll. So ist es gut möglich, dass zum Geistmarkt hin das Gebäude umgebaut oder neu gebaut wird, damit dort Wohnungen entstehen. Der Bereich zur Lilienstraße hin ist neuer. Hier könnten vielleicht auch andere Nutzungen möglich sein.