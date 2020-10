Duisburger Geschichten und Geschichte : Der Große Kurfürst und sein Statthalter

Duisburg Friedrich Wilhelm von Brandenburg galt als Förderer der Duisburger Universität und Profiteur des transatlantischen Sklavenhandels im 17. Jahrhundert.

Bevor er das Amt des Statthalters in Kleve übernahm, stand Moritz von Nassau-Siegen in niederländischen Diensten. Während seines Wirkens als Gouverneur in Brasilien und Oberfeldherr brachte er 1637 und 1641 den lukrativen Sklavenhandel von Afrika nach Brasilien unter Kontrolle seiner Compagnie und galt als Begründer des niederländischen Sklavenhandels. Die Erfahrungen des „Brasilianers“ in niederländischen Diensten und seine Bewunderung für die prosperierende niederländische Wirtschaft mögen die Überlegungen des Großen Kurfürsten befördert haben, ebenfalls in den lukrativen Sklavenhandel einzusteigen. Im Jahr 1682 schuf Friedrich Wilhelm die „Afrikanische Compagnie“, um an der Westafrikanischen Küste einen Handelsposten zu gründen. Der bestand aus befestigten Niederlassungen an einem rund 30 Kilometer langen Küstenstreifen im heutigen Princes Town in Ghana. Die Festung „Groß Friedrichsburg“ steht noch heute und gehört zum Weltkulturerbe der Unesco. Sie erinnert an ein düsteres Kapitel deutscher Geschichte. Das Fort wurde zum zentralen Umschlagort für den deutschen Sklavenhandel, der unter den gleichen unmenschlichen Bedingungen ablief wie bei den niederländischen, englischen oder dänischen Kompanien.