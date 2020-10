Karneval in Duisburg : Prinzengarde sagt ihre Veranstaltungen ab

Karneval in Duisburg

Das „Lachende Opernhaus“ war stets ein Highlight in der Session. Foto: Andreas Probst/Probst, Andreas (apr)

Duisburg Kein „Lachendes Opernhaus“, kein Herrenessen der korps à la suite, keine Karnevalssitzungen, kein Straßenkarneval: Die Prinzengarde der Stadt Duisburg hat jetzt alle ihre eigenen Saal- und Straßenkarnevalsveranstaltungen abgesagt.

Gesundheit gehe nun einmal vor, so Reinbold. „Möglich ist ja vieles. So hätte wohl auch das Lachende Opernhaus, das wir immer im Stadttheater veranstalten, stattfinden können. Aber eben nicht mit 1200 Gästen, sondern mit viel weniger und mit viel Abstand. Dabei ist dann aber die Frage, wie da noch die richtige Stimmung aufkommen soll.“

Karneval 2020/21 in Hilden

Karneval 2020/21 in Hilden : Kein Kinderprinzenpaar wegen Corona

Karneval in Dormagen

Karneval in Dormagen : Garde trainiert trotz fehlender Auftritte

Trotzdem jeck in Wülfrath

Trotzdem jeck in Wülfrath : Kalkstadtnarren müssen Karneval absagen

Die Konsequenz war dann am Ende die Absage aller Saalveranstaltungen, zu denen auch eine Herren- und eine Damensitzung gehören sowie der Kneipenkarneval in der „Laterne“ in der Innenstadt.