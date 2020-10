Kurioser Vorfall in Duisburg : Autofahrer bleibt in frisch gemischtem Beton stecken

Zum Glück zog der Abschleppdienst das Auto aus der Masse, bevor der Beton hart geworden war. Foto: Polizei Duisburg

Duisburg Am Donnerstagmorgen ist es in Duisburg zu einem kuriosen Unfall gekommen. Ein 72-Jähriger landete mit seinem VW Golf in einer frisch betonierten Asphaltdecke. Schuld war nach seiner Aussage „die unklare Verkehrsführung“.

Der Vorfall ereignete sich gegen 9.20 Uhr an einer Baustelle auf der Wanheimer Straße im Stadtteil Wanheimerort. Nach Aussage des Duisburgers führte eine unklare Verkehrsführung in Höhe der Rheintörchenstraße zu dem "Versehen".

Zum Glück war ein Abschleppdienst schnell vor Ort und barg das Auto, bevor der Beton hart geworden war. Niemand wurde verletzt.

(dab)