Nach zehn Jahren in Duisburg : Engin verabschiedet sich mit emotionalen Worten von den MSV-Fans

Düsseldorf Nach zehn Jahren verlässt Ahmet Engin den MSV Duisburg. Mit emotionalen Abschiedsworten hat sich der Mittelfeldspieler von den Fans des MSV und dem Klub verabschiedet.

Einer der zahlreichen Spieler, die den Klub aus dem Ruhrpott verlassen, ist Urgestein Ahmet Engin. Der 24-Jährige trug zehn Jahre das Trikot des MSV. In einer emotionalen Botschaft hat sich der Mittelfeldspieler auf Instagram nun von den Fans und dem Verein verabschiedet. „Liebe Fans, ich möchte mich bei Euch für 10 tolle Jahre bedanken. Es fällt mir schwer, die außergewöhnlichen 10 Jahre aus der Vergangenheit in Worte zu fassen“, schreibt Engin, der im Meidericher Nachwuchsleistungszentrum für die U16, die U17, die U19 und die U23 auflief, ehe er 2015 unter dem damaligen Trainer Gino Lettieri sein Profi-Debüt feierte. „Meine Erlebnisse reichen vom Balljungen aus dem Zebrastall bis in den Kader der Profimannschaft mit Aufstiegen und Abstiegen“, so Engin weiter.