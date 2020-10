Kostenpflichtiger Inhalt: Duisburger Taxifahrer am Streiktag : „Wir sind die einzigen, die sich heute freuen“

Hamza (51) aus Duisburg ist seit 1991 Taxifahrer. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Busse und Bahnen fahren am Donnerstag nicht. Wer kein Auto hat, muss improvisieren – oder bei Hamza, 51, einsteigen. Der Duisburger Taxifahrer macht an Streiktagen den dreifachen Umsatz. Das liegt auch an ungewöhnlich gut gelaunten Fahrgästen.