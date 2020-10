Krankenhaus und Altenheim evakuiert : Verdacht auf drei Weltkriegsbomben in Duisburg

Verdacht auf drei Weltkriegsbomben in Duisburg

Eine Fliegerbombe in einer Grube (Symbolfoto). Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Duisburg Wegen des Verdachts auf Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sind in Duisburg-Maxloh ein Krankenhaus und ein Altenheim evakuiert worden.

Es könne sein, dass sich unter einem Sportplatzgelände in der Nähe in mehreren Metern Tiefe drei Weltkriegsbomben befänden, sagte ein Sprecher der Polizei Duisburg am Donnerstagmorgen. Aufmerksam auf die verdächtigen Gegenstände im Untergrund wurden die Behörden aufgrund von Luftbildern, die routinemäßig vor Bauarbeiten gemacht werden. Der Sportplatz soll saniert werden.