Bombenverdacht nicht bestätigt : Patienten des EKN und Bewohner des Wohnstifts werden wieder zurück transportiert

Duisburg Nachdem bei Luftaufnahmen in Duisburg Marxloh verdächtige Gegenstände an einem Sportplatz entdeckt wurden, wurden seit Mittwochabend Patienten aus dem Evangelischen Krankenhaus Duisburg-Nord (EKN) und Bewohner des Wohnstifts Walter Cordes (WWC) evakuiert. Jetzt konnte Entwarnung gegeben werden.

Bereits am Mittwoch seien laut Feuerwehr 30 bis 40 Patienten des Krankenhauses in andere Häuser verteilt worden. Gleichzeitig wurde die Einrichtung von der Notversorgung genommen. Es wurden also keine Notfallpatienten mehr dorthin gebracht, es sei denn kein anderes Krankenhaus wäre erreichbar gewesen. Seit 8 Uhr am Donnerstagmorgen folgten dann auch die Intensivpatienten, die sich noch im EKN befanden. Die Feuerwehr rechnete zunächst mit rund 150 Personen, aufgrund weiterer Entlassungen und ausbleibender Notfälle sank die Zahl der zu Evakuierenden jedoch auf 85.