Duisburger Hospiz erfüllt letzten Wunsch : 90-Jähriger verpasst Beerdigung seiner Frau – Pfleger bringen ihn ans Grab

Huckingen Anlässlich des Deutschen Hospiztages am 14. Oktober gibt das Duisburger Malteser Hospizzentrum St. Raphael intime Einblicke in die wichtige Arbeit, die die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter täglich leisten.

Das Grab der Ehefrau am Lebensende zumindest einmal zu besuchen, auch wenn der Gesundheitszustand den Transport erschwert, geht nur durch außergewöhnliches Engagement. Josef D., Patient im Malteser Hospiz St. Raphael in Duisburg, konnte nicht an der Beerdigung seiner Frau teilnehmen, weil er im Krankenhaus lag. Dank des Herzenswunschwagens des Malteser Hilfsdienstes aus Essen, mit dem das Hospiz eng zusammenarbeitet, konnte dem 90-Jährigen dieser große Wunsch erfüllt werden. Zusammen mit seinen Enkeln und seiner Schwägerin konnte er an dem Grab auf einem Friedhof in Duisburg noch einmal persönlich Abschied nehmen.