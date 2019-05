In Duisburg : Europäischer Abend beim Folkwang-Konzert

Duisburg Besonders begabte Studierende der Klasse Prof. Hisako Kawamura begeistern in der „Universalsprache Musik“ .

Die Klavierabende der Klasse von Prof. Hisako Kawamura am Campus Duisburg der Folkwang-Universität der Künste, die jeweils unter dem Motto „Universalsprache Musik“ stehen, sind immer ein großes Ereignis. Jetzt war es im Kleinen Konzertsaal wieder einmal so weit, am Vorabend der Europawahl spielten sechs besonders begabte junge Menschen acht Werke, zum Teil in Auszügen, aus drei verschiedenen europäischen Ländern: Österreich, Spanien und Russland.