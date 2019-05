St. Joseph am Dellplatz : Klangkünstler auf Entdeckungsreise

Der mexikanische Vibraphonist Emilio Gordoa war mit Thorsten Töpp im Abendmusik-Konzert zu Gast.

Der Komponist und Gitarrist Thorsten Töpp bereichert seit vielen Jahren die Duisburger Musik-Szene mit innovativer und außergewöhnlicher Klang-Kunst zwischen Klassik und Neuer Musik. Der umtriebige und originelle Konzert-Veranstalter und Kommunikator präsentierte jetzt in der Abendmusik-Reihe in der St.Joseph-Kirche am Dellplatz den mexikanischen Vibraphon-Virtuosen und Percussionisten Emilio Gordoa, der in diesem Jahr auch Artist in Residence beim Moers Festival ist.