Awo Duisburg : Manfred Dietrich bleibt Vorsitzender

Duisburg Auch in den kommenden vier Jahren bleibt Manfred Dietrich Vorsitzender der Awo Duisburg. Die 87 Delegierten der Awo-Konferenz im Kleinen Saal der Mercatorhalle bestätigten den alten und neuen Vorsitzenden mit überwältigender Mehrheit in seinem Amt.

Der Jurist führt seit 1995 den Kreisverband mit knapp 3000 Mitgliedern. Hartmut Ploum erhielt durch die Vertreter aus den zwölf Ortsvereinen ebenfalls erneut das Mandat als stellvertretender Vorsitzender. Astrid Hanske wählten die Delegierten neu in den Vorstand. Die Vorsitzende des Awo-Ortsvereins Rumeln-Kaldenhausen löst als weitere Stellvertretende Hubert Honnef in diesem Amt ab. Der Vorsitzende des Ortsvereins Homberg hatte seit 1975 im Vorstand der Duisburger Awo mitgearbeitet. Manfred Dietrich ernannte Hubert Honnef zum Ehrenvorsitzenden, der auch in Zukunft weiter im Erweiterten Vorstand mitarbeiten wird.