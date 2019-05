Helios Klinikum : Allgemeinchirurgie im St. Johannes erhält Gütesiegel

Norbert Hennes (3.v.r.), Chefarzt der Allgemeinchirurgie, und Klinikgeschäftsführer Birger Meßthaler (r.) freuen sich über das Gütesiegel. Foto: Marburger Bund

Duisburg Erstmals erhält ein Krankenhaus in privater Trägerschaft das Gütesiegel „Gute Weiterbildung“ des Marburger Bundes. Die Auszeichnung wurde der Abteilung Allgemeinchirurgie in der Helios-St.-Johannes-Klinik in Duisburg verliehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Mit über 96 Prozent der maximal zu vergebenden Punkte hat der Fachbereich eines der besten Ergebnisse aller Preisträger erzielt“, berichtet Alexis Theodorou vom Arbeitskreis Junge Ärzte des Marburger Bundes Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz bei der Übergabe der Urkunden.

Für die Auszeichnung wurde eine Vielzahl von Faktoren abgefragt: „Unsere Weiterbildungsgespräche erfolgen turnusmäßig, dabei können unsere Assistenzärzte ihre Wünsche hinsichtlich der Rotationen einbringen. Jeder Berufsstarter wird einem erfahrenen Kollegen zugewiesen und von ihm in den ersten Wochen und Monaten begleitet“, sagte Chefarzt Norbert Hennes.

(dab)