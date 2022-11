Von der EU und dem Land gefördert : Ein eigenes Tablet für jeden Duisburger Schüler

Duisburg Die Stadt hat jetzt weitere 34.000 neue iPads an Duisburger Schulen geliefert. Schüler erhielten diese Geräte kostenfrei für den Unterricht und das Lernen zu Hause, so die Stadt.

Schon 2020 hatte die Stadt etwa 12.000 iPads mit dem Sofortausstattungsprogramms des Landes NRW an die Schulen geliefert, die damit vor dem ersten Lockdown besser für den digitalen Unterricht gerüstet waren.

In den vergangenen Tagen seien nun noch einmal 34.165 zusätzliche iPads inklusive Zubehör an die Schulen verteilt worden. Ziel sei die Vollausstattung. Das heißt, jedem Kind ein persönliches Gerät zu ermöglichen und somit den digitalen Unterricht in und außerhalb der Schule zu fördern.