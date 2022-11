Umjubelte Premie des Spieltrieb : Lebensfreude einer verlorenen Generation

Duisburg Die ausverkaufte Premiere von „We are 22“ wurde frenetisch umjubelt. Wie ticken die Post-Millennials wirklich – und wo wollen sie hin?

Jetzt war es im Foyer III unter dem Dach des Hauses so weit, die 63. Produktion des Jugendclubs ist eine Stückentwicklung mit dem schönen Titel „We are 22 oder Tanz auf dem Vulkan – Eine Revue zwischen LOL, veganem Käse und Krieg“.

Experiment in Krefeld

Experiment in Krefeld : Freiwilliger Eintrittspreis fürs Theater: Bilanz positiv

Es gibt wieder Stunk-Sitzungen in Düsseldorf

Karneval in Düsseldorf

Karneval in Düsseldorf : Es gibt wieder Stunk-Sitzungen in Düsseldorf

Gut erscheint die dramaturgische Idee, sich vor 100 Jahren zu spiegeln. In den 1920er Jahren war das Leben sicher nicht einfacher als heute – aber die damalige Lebensfreude der Menschen entstand aus jener Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die es heute nicht mehr gibt.

Eine jetzt neu getextete Liedzeile lautet: „Und wieder hat eine Demo nichts gebracht.“ Jedenfalls tanzen die jungen Leute trotzdem weiter fröhlich und sie schwenken unverdrossen die Regenbogenfahne. Uns als Boomer und alten weißen Männern zeigen sie, dass die Gesellschaft als Ganzes vergiftet erscheint, etwa in ihrem Hass auf Frauen (oder auch als „weiblich gelesene Menschen“).

Die ausverkaufte Premiere wurde heftig bejubelt. Wer sich selbst ein Bild machen möchte: Die nächsten Vorstellungen sind am 14., 17., 21., 23. und 24. November, am 4. Dezember sowie 10., 13., 16. und 26. Januar. Karten gibt es am einfachsten im Netz unter karten@theater-duisburg.de.