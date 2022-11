Leben und Lernen in Radevormwald : Gymnasium öffnet die Türen und informiert Schüler

Am Samstag, 19. November, 10 bis 13 Uhr, öffnen sich die Türen im Theodor-Heuss-Gymnasium an der Hermannstraße. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Bald müssen viele Eltern mit ihren Kindern entscheiden, auf welcher weiterführenden Schule der Nachwuchs seine berufliche Laufbahn fortsetzen möchte. Eine Entscheidungshilfe möchte das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) geben und lädt deshalb für kommenden Samstag, 19. November, 10 bis 13 Uhr, zu einem Tag der offenen Tür ins Schulzentrum an der Hermannstraße ein. Das Angebot richtet sich nach Angaben von Schulleiter Matthias Fischbach-Städing an alle interessierten Schüler aus den Grund- und weiterführenden Schulen. Um 10.30 Uhr gibt es in der Aula eine Informationsveranstaltung, bei der Fischbach-Städing das THG vorstellen wird.

Besucher werden am Tag der offenen Tür außerdem die Möglichkeit haben, sich beispielsweise über Fremdsprachen, Austausche und Sprachzertifikate zu informieren, in den hauseigenen Radiosender THG-fm einzutauchen oder zu erfahren, was es heißt, MINT-freundliche oder digitale Schule zu sein. „Auch werden wir über unsere zahlreichen sozialen Projekte informieren, wie zum Beispiel ‚THG goes green‘ und eine Tauschbörse anbieten“, kündigt Fischbach-Städing an. Schulführungen stehen unter dem Motto „Entdecken“ ebenfalls auf dem Programm – und zwar ab Pädagogischem Zentrum (PZ) um 10.30, 11, 11.30 und 12 Uhr. Schülerführungen für Kinder gibt es um 11.15 und um 11.45 Uhr ebenfalls ab PZ.