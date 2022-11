Weihnachts-Überraschungsshow : Ein Zeichen für das Theater am Marientor setzen

Wolfgang Trepper wird denj Abend moderieren. Foto: jagu-agentur.de

Duisburg Das Theater am Marientor gilt als besonders schöne Spielstätte. Besonders erfolgreich war das TaM in der Publikumsgunst allerdings nur sporadische. Geprägt ist es in den vergangenen Jahren von Pleiten, Pech und Pannen. Jetzt soll es eine Überraschungsshow geben.

„Lachen, wenn´s ernst wird, Duisburg für´s TaM“ – unter diesem Motto´.steht eine Weihnachtsüberraschungsshow im Theater am Marientor am 18. Dezember, 19.30 Uhr, Einlass 18 Uhr.

Es ist jammerschade. Eines der schönsten Theater der Republik ist mit der Pleite des Musicals „N`bisschen Frieden“ deutschlandweit wieder in die Negativschlagzeilen geraten.

Grund genug ein Zeichen für das TaM zu setzen. Die Duisburger Kulturszene will beweisen, dass es auch ganz anders geht.

Die Kabarettisten Wolfgang Trepper (Foto: jagu) und Kai-Magnus Sting haben spontan zugesagt. Geplant ist ein lustiger, besinnlicher und auch musikalischer Abend mit vielen Überraschungsgästen.

Karten kosten 20 Euro plus Gebühren auf allen! Plätzen. Wer zuerst kommt, sitzt am besten. Wolfgang Trepper wird den Abend moderieren. Karten gibt es online unter www.rheinruhrticket.de und überall, wo es Karten gibt.

(RP)