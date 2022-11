Kniprode-Schule in Monheim : Kinder teilen ganz wie St. Martin ihre Süßigkeiten

Kniprode-Schule in Monheim

Monheim Eine gute Tradition wurde jetzt in Monheim weitergeführt. Die Schüler der Kniprode-Schule gaben einen Teil ihre Süßigkeiten anderen Kindern ab.

Eine schöne Geschichte übers Teilen gibt es jetzt aus Monheim: Schon seit mehr als einem Jahrzehnt ist es an der katholischen Winrich-von-Kniprode-Schule Tradition, dass sich die Schüler Sankt Martin als Vorbild nehmen und mit anderen Kindern ihre Sachen teilen. Alle Kinder der Schule bringen dann einen großen Teil der beim Gripschen gesammelten Süßigkeiten mit in die Schule, wo diese in dazu bereitgestellten Kisten gesammelt werden.