Energiesparen der Evangelischen Kirche in Duisburg : „Sich etwas wärmer anziehen für den Gottesdienst, das ist für jeden zumutbar“

Duisburg Die Lutherkirche bleibt aus Energiespargründen vorläufig geschlossen. Als „Winterkirche“ dient dann die kleine Notkirche in Duissern. Die Salvatorkirche soll nur noch bis zu 16 Grad aufgeheizt werden – für Gottesdienstbesucher werden Decken verteilt.

In diesem Winter werden sich manche Gottesdienstbesucher wundern, wenn sie am Eingang vor der Duisserner Lutherkirche direkt zur benachbarten Notkirche umgeleitet werden. Denn bis auf die hohen Feiertage soll das Gotteshaus im Winter geschlossen bleiben. Es ist eine der Maßnahmen, die das Leitungsgremium der Evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg beschlossen hat, um Einsparungen der enorm gestiegenen Energiekosten zu erreichen.

Die „Winterkirche in Duissern“ sei auch ein kleiner Beitrag „zum verantwortungsvollen Umgang mit den endlichen Energie-Ressourcen unserer Erde“ sagt Pfarrer Stefan Korn, der mit Küster Meurer und Kirchenmusiker Andreas Lüken die neben der Truhenorgel erste gottesdienstliche Dinge aus der Lutherkirche in die Notkirche getragen haben.

Nur noch große Veranstaltungen sollen in der Kirche stattfinden, für die Räume in der Kirche nicht ausreichen. In der Salvatorkirche soll die Raumtemperatur nicht mehr und nicht weniger als 16 Grad betragen.

Die zu erwartende Summe an zusätzlichen Kirchensteuereinnahmen von 16.000 Euro soll nicht in die eigene Tasche wandern, sondern diese stockt die Gemeinde auf und spendet je 10.000 Euro für „Gemeinsam gegen Kälte“ und „Tafel Duisburg“ für deren Arbeit in diesem Winter. „Die „Tafeln“ und andere gemeinnützige Angebote dürfen nicht zu einem verlängerten Arm des Jobcenters werden, aber hier läuft die Armut in dieser Zeit besonders auf“ stellt Pfarrer Winterberg fest und fügt hinzu: „Auch wenn auf anderem Weg die Armutsfrage gelöst werden muss, können die Menschen in Not aktuell nicht allein gelassen werden. Mit beiden Organisationen arbeitet die Kirchengemeinde seit vielen Jahren vertrauensvoll und gut zusammen.“