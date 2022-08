Trockenheit in Düsseldorf​: Rheinpegel nähert sich Rekordtiefstand​

Düsseldorf Die Trockenheit lässt den Pegel des Rheins auch in Düsseldorf weiter sinken. Zwar ist der Rekordtiefstand von 2018 noch nicht erreicht, viel fehlt jedoch nicht mehr. Die Schifffahrt leidet stark. Kurzzeitig könnte es zu einer leichten Entspannung kommen.

Am Montagmorgen um 8.30 Uhr hatte der Rhein in Düsseldorf einen Pegelstand von 31 Zentimetern erreicht - damit ist er nur noch acht Zentimeter von seinem historischen Tiefstand von 23 Zentimetern am 23. Oktober 2018 entfernt. Am Samstagabend hatte der Pegel noch einen Stand von über 40 Zentimetern.