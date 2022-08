14 Zentimeter in Emmerich, 168 bei Duisburg, 43 in Düsseldorf und 83 in Köln (Stand 12. August 2022) – die Pegel entlang des Rheins sinken seit Wochen. Der warme, niederschlagsarme Sommer trocknet den Rhein aus. Auch an der Rheinkniebrücke in Düsseldorf ist der Wasserstand sehr niedrig. Wie sich der Fluss durch Dürre verändert - und wo ein Grabstein durch das Niedrigwasser zutage kam.