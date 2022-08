Sport in Düsseldorf : Radspektakel rund um die Kö feierte erfolgreiche 51. Ausgabe

Düsseldorfs traditionsreiches Radsport-Event „Rund um die Kö“ feierte am Wochenende auf dem Prachtboulevard seine erfolgreiche 51. Ausgabe.

Wer erinnert sich noch an „Spiel ohne Grenzen“? An den TV-Straßenfeger knüpft das Lastenradrennen an, bei dem es nicht nur auf Tempo ankommt, sondern auch auf Geschicklichkeit, schließlich muss verpackt, eingeladen und schließlich gestrampelt werden. Der geschickteste Logistiker hatte am Schluss die Reifen vorne. Stefan „Billa“ Schmitz von HopperCycling hatte seinen sportlichen Ehrgeiz in Oberkassel gelassen, für ihn wie für die anderen Teilnehmer stand der Jux im Mittelpunkt. „Ein bisschen chaotisch war das Ganze schon“, sagte Schmitz lachend, nachdem er auf den dritten Platz gefahren war.