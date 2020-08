Kommunalwahl in Düsseldorf : Umweltspur unterscheidet OB-Kandidaten

Kommunalwahl in Düsseldorf

Die Umweltspur (hier in Höhe Witzelstraße) gehört im laufenden Wahlkampf zu den kontrovers diskutierten Themen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Bei einer Podiumsdiskussion des Katholikenrats mit den Oberbürgermeister-Kandidaten kam es im Maxhaus beim Thema Umweltspur zu einem harten Schlagabtausch.

Vor seiner Zeit als Stadtdirektor in Köln war Keller in der Landeshauptstadt Spitzenbeamter für Ordnung, Recht und Verkehr. „Eigentlich habe ich dich als jemanden kennengelernt, der städtische Verkehrspolitik immer auch aus der Perspektive der Radfahrer betrachtet hat. Und heute bist du der Anführer der Autofraktion“, sagte Geisel. Offenbar habe der Wechsel seines Kontrahenten auch zu einer persönlichen Veränderung in dieser Frage geführt.