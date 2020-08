Kommunalpolitik in Düsseldorf : Rayermann fordert Kunert heraus

Stadtbezirk 7 Die Parteien in der Bezirksvertretung 7 stellen sich neu auf, viele bekannte Politiker werden nicht mehr zurückkehren. Die CDU will die Ampel-Mehrheit brechen und hofft auf neun Sitze bei der Kommunalwahl.

In der Bezirksvertretung 7 werden in der Sitzung am 1. September wohl viele Blumen­sträuße verteilt. Es ist das letzte Mal, dass die Stadtteilpolitiker vor der Kommunalwahl zusammenkommen, und viele werden in der neuen Legislaturperiode nicht wieder zurückkehren. Karsten Kunert will für die SPD ungeachtet dessen wieder das Amt des Bezirksbürgermeisters ausfüllen, dementsprechend steht er für seine Partei auch an Position eins der Liste mit Wahlvorschlägen. Ihm folgt Elke Fobbe. Ein neuer Name taucht auf Platz drei mit Thors Haedecke auf, Vorsitzender im Ortsverein der SPD im Stadtbezirk 7. Ein Wiedersehen dürfte es mit Joachim Heuter geben. Nicht mehr dabei ist unter anderem Sebastian Wuwer.