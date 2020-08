Fußball : MSV-Trainer tritt zurück, Spielabbruch in Unterrath

Beim MSV gab der bisherige MSV-Trainer Deniz Aktag am Tag nach der 1:3-Niederlage Halbfinale des Kreispokals beim klassentieferen SV Hösel seinen sofortigen Rücktritt bekannt. „Grund dafür sind interne Querelen und mangelnde Rückendeckung“, sagte der 38-Jährige. Das Spiel der SG Unterrath gegen FC Büderich wurde abgebrochen.

(dm) Es waren nur wenige Augenblicke, doch sie warfen einen hässlichen Schatten auf die Partie des Fußball-Landesligisten SG Unterrath. Mit 2:1 führte die SGU in der Verlängerung des Halbfinals im Kreispokal gegen den klassentieferen FC Büderich und war auf dem besten Weg, sich für das Finale und damit auch für den Niederrheinpokal zu qualifizieren. Doch ein Foulspiel in der 107. Minute an Unterraths Kapitän Fatih Duran führte zu einem emotionalen Wortgefecht mit dem Büdericher Gegenspieler. In Folge dessen stürmte ein Zuschauer auf den Platz und attackierte den Unterrather Fatih Duran. Beobachter der SGU hatten in dem Zuschauer einen Büdericher Vereinsfunktionär erkannt. Schnell bildete sich nun ein emotional aufgeheiztes Rudel auf dem Platz, sodass Schiedsrichter Michael Menden keinen anderen Ausweg sah, als das Spiel abzubrechen. Vilson Gegic, der sportliche Leiter der SG Unterrath, habe dem Schiedsrichtergespann noch angeboten, die 200 Zuschauer der Anlage zu verweisen, um eine Spielfortsetzung zu ermöglichen, doch die Unparteiischen sahen die Sicherheit auch dadurch nicht garantiert. Wie die Partie nun gewertet wird, ist noch unklar, ein Unterrather Sieg am Grünen Tisch erscheint jedoch wahrscheinlich.