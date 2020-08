Handel in Düsseldorf : Kampf gegen den Leerstand an der Graf-Adolf-Straße

Düsseldorf Ein Landesprogramm zur Anmietung von Ladenlokalen könnte eine Hilfe für die zentrale Verkehrsachse zwischen Hauptbahnhof und Landtag sein. Dort stehen immer wieder Ladenlokale und Büros leer.

Die Graf-Adolf-Straße gilt als eine zentrale Verkehrsachse der Stadt – sie beginnt am Hauptbahnhof und führt von dort aus in Richtung Landtag. Trotz der zentralen Lage und der Nähe zur Königsallee (mit der sie eine Kreuzung hat) ist dort jedoch ein wachsender Leerstand zu beobachten.

Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hält eine Anmietung von Ladenlokalen durch die Stadt ebenfalls für sinnvoll und wies darauf hin, dass es in Düsseldorf keinesfalls an Interessenten für attraktive Läden in zentralen Lagen mangele. „Häufig ist es eher so, dass diese Ladenlokale für experimentelle Konzepte, kulturelle Nutzer oder Pop-up-Stores einfach nicht bezahlbar sind.“ Durch das Programm könne man die Ladenlokale auch für solche Interessenten zur Verfügung stellen und mehr Frequenz auf die Straße bringen – idealerweise verbunden mit der entsprechenden Kaufkraft.