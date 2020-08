Tischtennis : Timo Boll fehlt beim Finale der Düsseldorf Masters

Düsseldorf Timo Boll hätte für das Finale des Düsseldorf Masters eine Wildcard gebraucht, denn wegen körperlicher Probleme hatte er nicht genug Punkte sammeln können. Doch nun hat den Weltklasse-Tischtennisspieler ein Magen-Darm-Virus erwischt.

(tino) Timo Boll, Zehnter der Tischtennis-Weltrangliste hat sich eine Magen-Darm-Verstimmung eingefangen. „Deshalb wird Timo auch nicht am Finalturnier der Düsseldorf Masters teilnehmen können“, sagt Borussia-Sprecher Alexander Schilling. Boll hätte eine Wildcard gebraucht, um Freitag und Sonntag das Masters Finale spielen zu können. Eine reguläre Qualifikation durch die Anhäufung von Masters-Ranglistenpunkte verhinderten einige körperliche Probleme. Turnier eins hatte der 38-Jährige zwar noch gewonnen und damit 50 Punkte eingesammelt, aber danach war Boll nicht mehr dabei. „Das haben wir uns anders gewünscht, aber Timo hatte lange mit Rückenproblemen zu kämpfen“, so Schilling. „Im Endeffekt ist es uns so aber lieber, als wenn er zum Bundesligastart am 6. September nicht einsatzfähig ist.“