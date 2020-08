FDP-OB-Kandidatin in Düsseldorf : Strack-Zimmermann wirbt für Briefwahl und will Pop-up-Radweg abschaffen

Düsseldorf Die Düsseldorfer FDP-OB-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat eine gewisse Bekanntheit auch dadurch erlangt, hin und wieder mit Guerilla-Aktionen für Wählerstimmen zu werben. Am Donnerstag war es wieder mal so weit.

Treffpunkt war ein Briefkasten. „Die sind ja gar nicht mehr so, leicht zu finden, weil die Post so viele davon abgebaut hat“, sagt Strack-Zimmermann. Doch hier an der Cecilienallee habe man einen der gelben Kästen entdeckt. Praktisch zudem: Genau davor verläuft auf einer Spur auch noch der Pop-up-Radweg, den Strack-Zimmermann im Falles eines Wahlsieges direkt wieder abschaffen möchte.

Außerdem bekomme man bei der Kommunalwahl am 13. September drei Wahlzettel in die Hand gedrückt: einen für die OB-Wahl, einen für den Stadtrat und einen für die Bezirksvertretung. Das könne gerade bei älteren Leuten in der Wahlkabine einen gewissen Druck erzeugen. „Sie glauben dann vielleicht, die Kabine zu lange zu blockieren und können ihre Wahlentscheidung nicht richtig überdenken.“ Bei einer Briefwahl könne man zu Hause in aller Ruhe seine Kandidaten ankreuzen.