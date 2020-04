Düsseldorfer Moscheen : Öffentliche Rufe zum Freitagsgebet

Düsseldorf Mit maximal 70 Dezibel werden ab 1. Mai vier Moscheegemeinden zum ersten Freitagsgebet im Ramadan rufen. Aber etwas ist anders als sonst beim Gebetsruf Adhan. Gerade in der Corona-Krise bräuchen die Menschen Zuspruch, Solidarität und Trost.

Die Religionsausübung sei für Christen, Muslime, Juden und alle anderen Religionsgemeinschaften derzeit schwierig, meint auch Oberbürgermeister Thomas Geisel. „Wie groß das Bedürfnis nach gemeinsamer Spiritualität ist, haben wir schon bei den Ostergottesdiensten im Autokino der christlichen Kirchen gesehen.“ Ein öffentlicher Gebetsruf könne Gläubigen in diesen schweren Zeiten neue Kraft geben, so Geisel. Er wünsche „allen Düsseldorfern muslimischen Glaubens einen gesegneten Ramadan. Aber bitte denken Sie weiter daran, die notwendigen Abstands- und Hygieneregelungen in diesen Zeiten ernst zu nehmen."

Besondere Maßnahmen in Coronazeiten in Kevelaer

Besondere Maßnahmen in Coronazeiten in Kevelaer : Auftakt der Wallfahrtssaison steht an

Gebetsruf am 1. Mai in Rheinberg erstmals über Lautsprecheranlage

Türkisch-Islamische Gemeinde zu Rheinberg : Gebetsruf am 1. Mai in Rheinberg erstmals über Lautsprecheranlage

Die Gebetsrufe, die üblicherweise zwischen zwei und drei Minuten dauern, werden abwechselnd von der mazedonisch-islamischen Gemeinde „Roma“ an der Kölner Landstraße, der marokkanischen Moscheegemeinde Masjid Omar an der Aderssraße, der Islamischen Moscheegemeinde Masjid-Taubah an der Westfalenstraße und vom Gemeindezentrum Masjid Assalam an der Nürnberger Straße ausgesendet.