Schulen in Düsseldorf : Rather Schüler ziehen ins Container-Dorf

In knapp 320 Containern lernen die Schüler des Friedrich-Rückert-Gymnasiums und des Weiterbildungskollegs für die nächsten zwei Jahre. Foto: Stadt DüsseldorfWilfried Meyer/Stadt Düsseldorf/Wilfried Meyer

Rath Das Friedrich-Rückert-Gymnasium und das Weiterbildungskolleg im Düsseldorfer Norden werden modernisiert und erweitert. 54,8 Millionen Euro investiert die Stadt in den Umbau, der zwei Jahre dauern soll. In dieser Zeit lernen die Schüler in einem Container-Dorf an der St.-Franziskus-Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

54,8 Millionen Euro investiert die Stadt in die Schulbauten in Rath. Zwei Jahre werden und Erweiterung des Friedrich-Rückert-Gymnasiums und des Weiterbildungskollegs der Stadt dauern. Für diese Zeit ziehen die Schüler in ein zweigeschossiges Container-Dorf an der St. Franziskus-Straße. Allein das Ausweichquartier kostet knapp neun Millionen Euro. Beide Schulen haben sich mit allen Archiven und Sammlungen sowie der Schulbibliothek in den Übergangsräumen eingerichtet. Jetzt ist der Interimsschulstandort offiziell eröffnet worden.

„Das Schulgelände an der St. Franziskus-Straße sorgt dafür, dass die Schüler auch während der zweijährigen Übergangsphase in einem angemessenen Umfeld gefördert und unterrichtet werden“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel. Mit dem Ausbau am Standort Rückertstraße könne sich die gesamte Schulgemeinschaft ab 2021 auf eine moderne und hochwertige Umgebung zum Lernen und Lehren freuen. Begleitet wurde Geisel von Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, der sagt, dass das neue Gebäude nicht nur energetisch und brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht werde. „Neben einer komplett barrierefreien Bauweise sorgen wir zudem durch verschiedene Räume und Lernzentren dafür, dass der Standort Rückertstraße Versammlungen von bis zu 1150 Personen ermöglicht.“

Wichtig sei den Verantwortlichen gewesen, den Interimsstandort für die Dauer der Bauarbeiten so komfortabel wie möglich zu gestalten und dafür zu sorgen, dass die Schülern möglichst wenig Einbußen hinnehmen müssen. „Es freut mich deshalb umso mehr, dass die vorhandene Dreifach-Sporthalle für den Schul- und Vereinssport auch während der Bauzeit genutzt werden kann", So Hintzsche.

Das Friedrich-Rückert-Gymnasium hat als Europa-Schule unter anderem den Schwerpunkt Internationalität. Es ist Vorreiter in der Nutzung digitaler Medien im Unterricht und hat einen informationstechnologischen Schwerpunkt. Das Gymnasium wird von 769 Schülern in 22 Klassen und drei Oberstufenjahrgängen besucht. Zum Abendgymnasium gehen 249 Schüler.

Die Zügigkeit soll nach dem Neu- und Umbau von vier auf fünf Züge erhöht erhöht werden. Baubeginn war im dritten Quartal 2019, die Fertigstellung ist nach 24-monatiger Bauzeit für das dritte Quartal 2021 geplant. Im Erweiterungsanbau sollen vor allem die naturwissenschaftlichen Bereiche Platz finden, außerdem wird es ein zusätzliches Sportfeld geben, das an die Dreifach-Sporthalle grenzt.

Zudem werden die Außenanlage und die Wege umgestaltet, so dass sich der Schulstandort dann auch zur Sankt-Franziskus-Straße hin öffnet. Die Sanierung umfasst die energetische Erneuerung der gesamten Gebäudehülle. Im Inneren werden alle erforderlichen Brandschutzvorkehrungen getroffen. Der gesamte Standort wird zudem barrierefrei gestaltet. Das Untergeschoss wird als Souterrain im südlichen Teil belichtet. In dieser Ebene sind das Pädagogische Zentrum, die Fachräume für Kunst und Musik sowie die Erweiterung der Mensa mit „Cook & Chill-Küche" für dann insgesamt 400 Personen geplant.

Tagsüber wird das Untergeschoss den Schülern als Aufenthaltszone zur freien Verfügung stehen. Außerhalb des Unterrichts kann der Raum für Versammlungen genutzt werden. Alle Unterrichtsräume werden mit neuer Datentechnik, beschreibbaren Projektionswänden und interaktiven Beamern ausgestattet. Auf den breiten Fluren sind Lernecken zum ruhigen und selbstständigen Arbeiten geplant.

Die Container wurden eigens für die Stadt neu angefertigt, allerdings so, dass die Firma sie nach Ablauf von 24 Monaten Standzeit demontieren und komplett weiter vermieten kann. Die rund 320 Containerelemente haben eine Gasheizung.

(nika)