Fastenbrechen in Düsseldorfer Seniorenheim Ein Fest für Mitarbeiter und Bewohner

In dem Rather Seniorenheim, in dem aktuell 87 ältere Menschen leben, arbeitet ein multikulturelles und multireligiöses Team. „Wir haben insgesamt 83 Mitarbeiter, von denen 30 bis 40 Prozent muslimischen Glaubens sind“, erläutert der Leiter des Seniorenzentrums Sufian Ibheis. „Weil sich nicht alle Muslime im Team freinehmen können, um das Zuckerfest zu begehen, haben wir letztes Jahr erstmals für alle Mitarbeiter das Fastenbrechen gefeiert.“ Dann seien ein paar der Zentrumsbewohner dazu gekommen, was schließlich der Anlass gewesen sei, das Zuckerfest 2024 grundsätzlich auch für die Bewohner zu öffnen.