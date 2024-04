Düsseldorf Stadtrat entscheidet im Mai Neubau für Grundschule in Rath

Das Gebäude der Katholischen Grundschule Rather Kreuzweg, das 1974 gebaut wurde, ist stark in die Jahre gekommen und deckt zudem nicht den aktuellen Flächenbedarf für eine zweizügige Grundschule und die OGS-Betreuung. Die Betreuung soll noch in den nächsten Jahren massiv ausgebaut werden, da es ab dem Schuljahr 2026/27 einen Rechtsanspruch auf einen Platz für Ganztagsbetreuung geben wird. „Ausgehend davon, wird eine Betreuungsquote von bis zu 100 Prozent erwartet“, sagt die Verwaltung. Schon jetzt heute mussten zwei OGS-Räume in einer Containeranlage eingerichtet werden, um ausreichend Platz zu schaffen. Den Raummangel vergrößert haben statische Mängel und Schadstoffbelastungen eines zu der Grundschule gehörenden Pavillons, der gesperrt werden musste.