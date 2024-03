Neuer Fachmarkt in Düsseldorf Nach 20 Jahren Planungszeit – Bauhaus eröffnet am Freitag

Mehr als 25 Millionen Euro hat Bauhaus in seine vierte Filiale in Düsseldorf investiert. 80 neue Arbeitsplätze wurden dort geschaffen. Insgesamt 160.000 unterschiedliche Produkte, von der Schraube bis zur 20.000 Euro teuren Outdoorküche, gibt es im Sortiment. Von der 18.000 Quadratmeter großen Fläche entfallen rund 4300 Quadratmeter auf das Gartenfachzentrum und 3500 Quadratmeter auf die Drive-in-Arena, in der große oder schwere Produkte direkt in das Fahrzeug geladen werden können.