Düsseldorfer Künstlerin Das passiert mit dem Nachlass von Felicitas Lensing-Hebben

Danach wurden alle Bilder, Zeichnungen und Skulpturen in das Haus von Habermehl in Wittlaer gebracht. Eine Mammut-Aufgabe, denn die 1951 geborene Lensing-Hebben war sehr fleißig gewesen. Obwohl sie sich erst mit Mitte 30 nach einem Kunststudium bei Dieter Crumbiegel in Krefeld der künstlerischen Tätigkeit zuwandte, hatte sie vorher als Apothekerin gearbeitet, hat sie ein umfangreiches und vielfältiges Werk hinterlassen. Weit über 1000 Arbeiten wie bis zu 2,50 Meter hohe Tonskulpturen, aber auch Objekte aus Gips, Holz und Maulbeerrinde, viele Papierarbeiten und Zeichnungen befanden sich im Atelier und wurden mit mehreren Kleintransportern in den Düsseldorfer Norden gebracht. Nur das letzte Werk von Lensing-Hebben, eine Säule, die zwar fertiggestellt, aber noch nicht gebrannt war, hat Habermehl noch brennen und anschließend auf dem Grab aufstellen lassen.