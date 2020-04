Religion in der Corona-Krise : Glocken gegen Muezzin

Meinung Kürzlich erlaubte die CDU lautsprecherverstärkte Muezzin-Rufe an Moscheen – aufgrund des erschwerten Ramadan –, wollte diese Regelung aber nicht generell gelten lassen. Christen müssen aufpassen, sich nicht selbst kleinzu­reden – auch in Zeiten der Corona-Krise.

Dass der Muezzin-Ruf durch und durch religiös ist, dürfte unbestritten sein. Dass das Glockenläuten deshalb etwas ganz anderes ist, nämlich teils weltlich, ist eine anerkannte, wenn auch umstrittene Rechtsposition. Das politisch Verzwickte an der Gröhe-Krings-Argumentation ist gar nicht in erster Linie, was sie über den Muezzin, sondern was sie über das Läuten nahelegt. Wolfgang Huber sprach als Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland mal von „Selbstsäkularisierung“ und meinte einen Hang seiner Protestanten, Theologisches (tages-)politisch zu machen. Glocken sagen zwar auch die Zeit an – aber vorrangig rufen sie nun mal wie der Muezzin zum Gottesdienst, nicht zu irgendeinem Kaffeekränzchen.