Türkisch-Islamische Gemeinde zu Rheinberg : Gebetsruf am 1. Mai in Rheinberg erstmals über Lautsprecheranlage

Gebetsruf am 1. Mai in Rheinberg erstmals über Lautsprecheranlage

Die Moschee an der Annastraße 69 A in Rheinberg. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Die Türkisch-Islamische Gemeinde an der Annastraße in der Reichelsiedlung hat von der Stadt Rheinberg die Genehmigung erhalten, im Fastenmonat Ramadan bis zum 23. Mai immer freitags den Gebetsruf erklingen zu lassen.

Auch die Türkisch-Islamische Gemeinde Rheinberg spürt die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Moschee an der Annastraße in der Reichelsiedlung ist schon seit Wochen geschlossen, das Freitagsgebet kann nicht mehr stattfinden. Ein unter normalen Umständen sehr beliebtes Angebot, wie Muzaffer Karaca vom Vorstand der Gemeinde der RP sagte: „Im Schnitt haben wir freitags rund 250 Gäste zum Gebet.“ Jetzt hat die Türkisch-Islamische Gemeinde bei der Stadt Rheinberg beantragt, im Fastenmonat Ramadan freitags den Gebetsruf erklingen zu lassen. Karaca: „Dieser Bitte wurde durch Bürgermeister Tatzel entsprochen, und auch die katholische St.-Peter-Gemeinde und die Evangelische Kirchengemeinde Rheinberg haben hierzu ihre Zustimmung erteilt.“

Erstmals werden die Moslems am Freitag, 1. Mai, einen Gebetsaufruf durch ein Fenster der Moschee in Richtung Buchenstraße erklingen lassen. Bis zum 23. Mai – dann endet Ramadan – sollen diese Aufrufe immer freitags stattfinden. „Die genaue Uhrzeit richtet sich nach dem Sonnenaufgang“, so Karaca. „Am 1. Mai wird das so gegen 13.35 Uhr sein.“ Dann wird der Imam der Gemeinde, Halil Genç, ein ungefähr drei bis vier Minuten langes Gebet sprechen. Dazu werden Lautsprecher in das geöffnete Fenster gestellt. Muzaffer Karaca: „Wir haben Flugblätter zur Information an die direkten Anwohner der Moschee verteilt und bitten um Verständnis.“ Er sei zuversichtlich, dass die Reinberger sich nicht beschwerten.