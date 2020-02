Karneval in Düsseldorf : Mit den Panzerknackern zum Stunk

Rath Da es sich in der Gruppe schöner feiert, macht sich seit einigen Jahren ein Freundeskreis aus Rath gemeinsam auf den Weg zur Düsseldorfer Stunk-Sitzung. Schon die Kartenbestellung und die Hinfahrt werden zum Event.

In der Regel bricht das Stunk-Fieber bei den Rathern schon im Oktober aus, wenn per Whats-App die ersten Abstimmungen laufen, wer an der Sitzung im Capitol teilnehmen will. Als Termin steht glücklicherweise immer der Abend vor Altweiber fest. Verschickte Fotos aus den Vorjahren wecken schöne Erinnerungen. Steht die Teilnehmerzahl endlich fest, geht es darum, die verantwortungsvollste Aufgabe in würdige Hände zu legen: Die Kartenbestellung. Denn die Tickets sind heißbegehrt und zusammenhängende Plätze zu erhalten, ist nicht immer einfach. Deshalb wird die Last auch auf mehrere Schultern verteilt. Die Auserwählten treffen sich, jeder bewaffnet mit einem Laptop, am Tag des Vorverkaufs, um die Chancen zu erhöhen.