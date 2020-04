Besondere Maßnahmen in Coronazeiten in Kevelaer : Auftakt der Wallfahrtssaison steht an

Besondere Maßnahmen in Coronazeiten in Kevelaer

Kevelaer Zum Start der Wallfahrtssaison gibt es besondere Sicherheitsvorkehrungen. Auch in den anderen Gottesdiensten in St. Marien wird auf Abstand geachtet. Bischof Georg Bätzing hält den Gottesdienst.

Am Kapellenplatz bereiten sich die Verantwortlichen der Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde St. Marien auf die Eröffnung der Wallfahrtszeit am Freitag, 1. Mai, vor. Alle Sitzplätze in den Kapellen und Kirchen wurden inzwischen deutlich sichtbar markiert. Um die Abstandsregeln umzusetzen, werden die Gläubigen in der Regel alleine, höchstens aber zu zweit in einer Bank sitzen. Insgesamt stehen damit in allen Gotteshäusern nur etwa 15 bis 20 Prozent der üblichen Sitzplätze zur Verfügung.