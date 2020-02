Serie Kinos in den Stadtteilen : Als Rath noch vier Kinos hatte

An der Ecke Westfalen-/Rotdornstraße wurde 1913 das erste Kino in Rath erbaut. Foto: Julia Brabeck

Rath Eine richtig lohnende Geschäftsidee waren sie nicht wirklich, wie die zahlreichen Pächterwechsel belegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Die Rather waren anscheinend sehr filmbegeistert. Jedenfalls begann die Kinogeschichte im Stadtteil schon 1913 und im Laufe der Zeit wurden in Rath insgesamt vier Kinos betrieben. Das erste Kino, die Rather Lichtspiele, wurde 1913, in einem Wohnhaus an der Ecke Rotdornstraße/Westfalenstraße eingerichtet und besaß 200 Plätze. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs beendete vorerst den Kinobetrieb, der 1921 von einem neuen Pächter aufgenommen wurde. Mehrere Betreiber wechselten sich in den folgenden Jahren ab, was darauf hinweist, dass die Geschäfte durch die Nachkriegswirren nicht gut liefen. Ein weiteres Indiz dafür sind die zahlreichen, immer wieder von der Baupolizei beanstandeten Mängel. Diese wurden wohl nur provisorisch behoben, denn 1927 schloss die Baupolizei das Kino für einige Wochen, da die Sicherheit der Besucher nicht mehr gewährleistet war, schreibt Sabine Lenk in ihrem Buch zur Kinogeschichte Düsseldorfs. Immer wieder standen danach die Projektoren still und im November 1936 kam es dann tatsächlich zu einem Unfall. Eine ein Quadratmeter große Platte fiel von der Decke und verletzte fünf Zuschauer, einen davon schwer. Neue Pächter haben dann wahrscheinlich alle Mängel behoben, denn bis 1942, als ein Bombenangriff das Wohnhaus und Kino völlig zerstörte, gab es keine weiteren Beanstandungen mehr.

Ein neues Kino wurde an der Rotdornstraße nicht mehr errichtet. Dafür wurde von der letzten Betreiberin, Martha Schmidt, 1946 ein Antrag für die Einrichtung eines Kinos an der Oberrather Straße 57 gestellt. Für die Stadtwald-Lichtspiele wurde der Tanzsaal der Gaststätte Nickel umgebaut und erhielt rund 500 Plätze. Schmidt kümmerte sich erst alleine und dann später mit Wilhelm Wöbel, der bereits die Pfalzlichtspiele in Kaiserswerth betrieb, um das Kino. Der Eintritt kostete in den 1950er Jahren auf den preiswertesten Plätzen 75 Pfennig, wie sich die Ratherin Inge Zinnenlauf erinnert. Sie verdiente sich als junges Mädchen ein Taschengeld, indem sie Socken stopfte. „Einen Film, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, wollte ich unbedingt sehen. Mir fehlten aber noch 15 Pfennig. Ich habe mir deshalb die Socken mit den kleinsten Löchern ausgesucht, so schnell wie möglich gearbeitet und bin dann zum Kino gerannt.“ Gesessen hat sie dann in der ersten Reihe. „Das waren die sogenannten Rasiersessel, da man den Kopf wie beim Rasieren weit in den Nacken legen musste.“

Info Die schon lange geschlossenen Kinos Serie In der Reihe „Kinos in den Stadtteilen“ stellen wir Kinos vor, die es mal in Düsseldorf gegeben hat. Inhalt Wer eine Erinnerung an einen besonderen Besuch hat oder uns Bilder zur Verfügung stellen möchte, der kann sich melden per Mail an duesseldorf@rheinische-post.de.

Im Laufe der Zeit übernehmen weitere Pächter das Kino. In den 1960er Jahren erhalten die Lichtspiele aber als Bezirkskino nur die Filme, die bereits in den großen Innenstadthäusern gelaufen waren. Das Publikum blieb, auch wegen der Konkurrenz durch das Fernsehen, immer mehr aus, so dass das Kino im Oktober 1966 schloss. Das Gebäude wurde zunächst in einen Supermarkt umgebaut, später waren dort andere Betriebe wie ein Markisengeschäft untergebracht. Letztes Jahr wurden der Komplex und die Gaststätte abgerissen. Dort wird zurzeit eine Baugrube für ein Mehrfamilienhaus ausgehoben.

An der Oberrather Straße war das Kino Stadtwald-Lichtspiele. Jetzt wird dort ein Mehrfamilienhaus gebaut. Foto: Julia Brabeck

Von 1955 bis 1966 wurde das Stern-Theater an der Ecke Münsterstraße/Rather Kreuzweg betrieben. Foto: Julia Brabeck

Bis 1985 gab es das zweite Stern-Theater an der Westfalenstraße an der Endhaltestelle der 701. Foto: Julia Brabeck