Stadtteil im Düsseldorfer Süden : Warum Garath sein 2.0 braucht

Düsseldorf Um Image und Lebensqualität in Düsseldorf-Garath langfristig zu verbessern braucht es nicht nur viel Geld, sondern auch viel Zeit. Garath 2.0 ist der richtige Weg, kurzfristige Erfolge sind jedoch unwahrscheinlich.

Die Garather lieben Garath. Wenn man sie nach ihrer Heimat fragt, erzählen sie von einem grünen Viertel zwischen Forst und Kämpe – mit alteingesessenen Anwohnern, die sich um ihren Stadtteil kümmern und für ihn einsetzen. In wenigen Teilen der Landeshauptstadt ist die sublokale Verwurzelung so stark wie in Garath – kein Wunder, denn viele der heutigen Einwohner sind bereits mit Gründung des Viertels in den 1960er Jahren hier eingezogen. Und tatsächlich gibt es wirklich schöne Siedlungen in Garath, voller Bäume und blühender Wiesen, gepflegter Vorgärten und bürgerlicher Einfamilienhäuser.