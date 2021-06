RRX-Ausbau : Bahn plant nur 700 Meter Lärmschutzwand in Garath

Garath Der Schnellzug RRX wird auch durch den Düsseldorfer Süden fahren. Da er in Garath und Hellerhof jedoch die Gleise des Fernverkehrs nutzt, sind wenig bauliche Veränderungen nötig. Dafür muss die Bahn besonders auf die Schienen achten.

(dsch) Der Schnellzug RRX, der in Zukunft von Dortmund nach Köln fahren und so Ruhrgebiet und Rheinland in schnellem Takt verbinden soll, durchquert auf seiner Strecke auch den Düsseldorfer Süden. Im Stadtbezirk 9 – vor allem in den betroffenen Vierteln Benrath, Reisholz und Hassels sind rund um die Bahnstrecke viele Arbeiten nötig, die Auswirkungen auf den Bezirk 10 mit Garath und Hellerhof werden sich hingegen in Grenzen halten.