Wohnen und Stadtentwicklung in Düsseldorf : Vier Stadtteile – vier Neubaugebiete

Für die Kinder in den Karolinger Höfen in Bilk gibt es einen großen Spielplatz. Das Neubaugebiet liegt direkt an der Düssel. Foto: Imovo

Düsseldorf Das Schaffen von Wohnraum ist ein wichtiges Ziel in Düsseldorf. Wir zeigen vier Beispiele für neue Wohnquartiere und ihre Profile.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Was hier entstanden ist 2002 meldete Auto und Data Becker Insolvenz an, 16 Jahre lang fristete das Objekt zwischen Karolinger-, Merowinger- und Suitbertusstraße direkt an der Düssel ein trauriges Dasein, die Industriebrache verfiel mehr und mehr. Eigentlich sollten die ersten der 340 Wohnungen des Bauvorhabens Karolinger Höfe 2016 bezugsfertig sein, doch der Hamburger Entwickler Quantum stieg 2015 aus dem Projekt aus. Im September 2016 standen die ersten Wohneinheiten zum Verkauf, Möbelwagen machten aber erst mehr als ein Jahr später Halt auf dem Areal. Zwei weitere Bauabschnitte folgten, dabei entstanden 121 Eigentumswohnungen und dann noch mal 117 Mietwohnungen.

Wer gebaut hat Nach dem Rückzug des Hamburger Unternehmens übernahm die BPD Immobilienentwicklung die Realisierung eines der größten Neubaugebiete im Stadtteil. Eigentümer der Mietwohnungen ist die Deutsche Krankenversicherung, vertreten durch den Vermögensverwalter Meag. Um die Vermarktung der Mietwohnungen kümmert sich derzeit der Immobilienberater Imovo. Die finale Fertigstellung ist im Oktober dieses Jahres.

Mietpreis Da Imovo erst später in das Projekt eingestiegen ist, kennt Geschäftsführer Knud Schaaf keine Kaufpreise. Die Durchschnittsmiete liegt bei 15,20 Euro pro Quadratmeter.

Besonderheiten Die Karolinger Höfe liegen so zentral, dass die Entwickler kaum Infrastruktur drumherum hätten schaffen müssen. Trotzdem haben sie noch Flächen für Einzelhandel und Gastronomie eingeplant und einen großen Spielplatz im Innenbereich der Wohnanlage geschaffen. Die vier Gebäude in Winkelform mit bis zu sechs Geschossen sind gut angebunden an den öffentlichen Nahverkehr. Die Düsseldorf Arcaden und der Bahnhof in Bilk sind fußläufig in sieben Minuten zu erreichen, in neun Minuten sind die Bewohner mit dem Fahrrad in der Innenstadt.

Das Neubaugebiet Grafental sieht sich als eigenes Viertel und will eine lokale Identität aufbauen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Was ist hier entstanden? Der Name Grafental klingt wie ein eigenes Viertel – und die Siedlung auf einem ehemaligen Industriegebiet in Flingern, im Dreieck zwischen Grafenberg und Düsseltal, will auch als solches wahrgenommen werden. Auf der offiziellen Website stellt sich Grafental als „Düsseldorfs jüngster Stadtteil“ vor, gelegen zwischen der Innenstadt und Düsseldorfs grünem Osten. Knapp 1000 Wohnungen sind bereits in acht Bauabschnitten entstanden, knapp 300 sollen noch folgen. Vorhanden sind sowohl Appartements in verschiedenen Größen, Erdgeschosswohnungen mit Garten sowie Penthäuser.

Mietpreis Die Wohnungen in Grafental wurden vom Erbauer verkauft. Für die Wohnungen muss ein Kaufpreis von rund 4000 und 5500 pro Quadratmeter gezahlt werden. Nach Angaben des Projektentwicklers sind die meisten Käufer in Grafental Eigennutzer, bewohnen die gekaufte Wohnung also selbst, anstatt sie weiter zu vermieten. Aktuell sind alle Wohnungen vergriffen, wenn sich neue Objekte der Fertigstellung nähern, werden sie auf www.grafental.de angeboten.

Wer hat es gebaut? Entwickelt wurde das Areal Grafental vom niederländischen Unternehmen Brack Capital Properties, aktuell kümmert sich dessen Tochter Grafental GmbH um die Verwaltung der Siedlung. Der selbe Bauträger ist auch für das nicht weit entfernte Neubauprojekt Glasmacherviertel verantwortlich.

Besonderheiten Eigentümer und auch die Einwohner von Grafental legen wert darauf, eine lokale Identität aufzubauen. So gibt es nicht nur zahlreiche Spielangebote für Kinder und Einkaufsmöglichkeiten, auch ein eigener Karnevalsverein hat sich 2018 gegründet. Es gibt eine Kita auf dem Gelände, die „Grafentaler Springmäuse“, ein Gymnasium ist derzeit in Planung. Es gibt einen Marktstand, ein lokales Infozentrum sowie eine eigene Facebook-Gruppe, über die die Bewohner in Kontakt bleiben.

Vor gut einem Jahr war Erstbezug des Mühlenquartiers in der Benrather Paulsmühle. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Was hier entstanden ist Im Benrather Osten sind im Mühlenquartier 364 neue Mietwohnungen zwischen Paulsmühlen-, Telleringstraße und Bahngleisen entstanden. Mühlenquartier heißt es, weil die vier Wohnblöcke wie Windradflügel um grüne Innenhöfe zueinander liegen. Spatenstich war im Juli 2018. Der Erstbezug der Wohnungen lief ab Frühjahr 2020. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 40 (2,5 Zimmer) und 137 Quadratmeter verteilt auf 5,5 Zimmer in einer Penthousewohnung. Rund ein Viertel der Wohnflächen sind öffentlich gefördert oder preisgedämpft. Alle Wohnungen haben eine Terrasse oder einen Balkon. Die energieeffiziente Bauweise nach KfW-55-Standard spart Energiekosten.



Mietpreis Aktuell werden über die Internetseite von Vivawest in dem Quartier zwei freifinanzierte Wohnungen angezeigt: eine zum Preis von 785 kalt bei 59 Quadratmeter, Gesamtmiete 979 Euro; eine weitere kostet 805 Euro für 62 Quadratmeter. Die Gesamtmiete wird mit 1009 Euro angegeben, kalt kosten die Wohnungen pro Quadratmeter im frei finanzierten Bereich 13,30 Euro. Interessenten können sich über die Mailadresse [email protected] melden.

Wer hat es gebaut Die Vivawest mit Sitz in Gelsenkirchen.



Besonderheiten Es gibt 302 Tiefgaragenstellplätze, und es wurde auf die Umsetzung eines barrierearmen Konzeptes geachtet, so dass Menschen dort bis ins hohe Alter leben können. Wer dort wohnt, braucht aber eigentlich gar kein Auto. In wenigen Minuten sind der Benrather Busbahnhof und der Bahnhof fußläufig zu erreichen. Die Fußgängerzone liegt auch nur wenige hundert Meter entfernt. Der benachbarte Aldi-Markt baut seinen Discounter gerade aktuell nach modernen Standards aus und um. Weil Schwergewichtsweltmeister Max Schmeling in Benrath zum Boxen kam, ist eine Straße im Viertel nach ihm benannt.



Manko Die Grundschule Einsiedelstraße in der Paulsmühle ist am Aufnahmelimit.

Zum Wohnquartier Rather Carré an der Westfalenstraße in Rath gehören auch Geschäfte. Foto: Julia Brabeck

Was hier entstanden ist Vor zwei Jahren wurde an der Westfalenstraße in Rath auf einem ehemaligen Industriegelände das neue Wohnquartier Rather Carré bezogen. Zu diesem gehören 177 Wohnungen, Flächen für Einzelhandel und Dienstleistungen, ein großer Supermarkt, eine Kita und Tiefgaragen. Das Quartier liegt in der Mitte von Rath und ist gut an den ÖPNV angebunden, und alle Dinge des täglichen Bedarfs können fußläufig erreicht werden.

Wer hat es gebaut Realisiert wurde das Quartier vom Investor Ten Brinke, der zurzeit auch das angrenzende Areal an der Straße Am Gatherhof bebaut. Dort sollen weitere 480 Wohneinheiten entstehen. Die Bayerische Ärzteversorgung hat von Ten Brinke alle Gebäude des Rather Carrés erworben und vermietet.

Mietpreis 36 Wohnungen sind dem preisgedämpften Wohnungsbau zugeordnet. Für diese Wohnungen ist ein Mietpreis von 9,50 Euro pro Quadratmeter festgelegt worden, und sie dürfen nur an Personen vermietet werden, die die festgelegten Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Derzeit ist noch eine preisgedämpfte Wohnung verfügbar. Bei den restlichen, freifinanzierten Wohnungen bewegen sich die Mietpreise in einer Spanne von 9,80 bis 13,50 Euro pro Quadratmeter, je nach Lage und Größe der Wohnung. Hier ist keine Wohnung mehr frei, bei einem Mieterwechsel wird direkt über die Bayerische Versorgungskammer vermietet. Geförderte Wohnungen, die sonst bei Neubauprojekten vorgeschrieben sind, wurde auf Wunsch der Bezirkspolitiker nicht realisiert, die sich eine neue Bewohnerstruktur für den Stadtteil, eine höher Kaufkraft gewünscht hatten.

Besonderheiten Das Viertel wurde um einen neuen und großen Quartiersplatz mit vielen Sitzmöglichkeiten und einem Kinderspielplatz angeordnet. Da alte Bäume erhalten wurden, war der Platz von Anfang an schön begrünt. Der Quartiersplatz hat sich zur neuen Mitte des Stadtteils entwickelt. Für die Anwohner ist das nicht immer positiv. Sie fühlen sich vor allen Dingen in den Abendstunden durch Lärm gestört.

(nika, dsch, rö, brab)