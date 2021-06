Mit Johnson & Johnson : Sonder-Impfaktion am Freitag im Stadtteil Nonnenbruch

Sonder-Impfaktion am Freitag im Stadtteil Nonnenbruch

Heiligenhaus 350 Impfdosen stehen zur Verfügung. Sollte sich im Laufe des Tages herausstellen, dass noch Impfstoff übrig bleibt, sind auch alle anderen Heiligenhauser eingeladen, sich impfen zu lassen.

(RP) Auf Bitten des Heiligenhauser Rathauses stellt der Kreis Mettmann für die Impfung der Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Nonnenbruch ein Kontigent von insgesamt rund 350 Impfdosen des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson zur Verfügung. Ähnliche Aktionen konnten in der jüngeren Vergangenheit bereits in Monheim, Ratingen West und Velbert in zuvor ausgewählten Quartieren erfolgreich umgesetzt und damit die Impfquote im Kreis Mettmann gesteigert werden.